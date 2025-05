Piloto da Indy bate em alta velocidade em treino das 500 Milhas de Indianápolis e sai de maca

Marcus Armstrong, companheiro de Meyer Shank Racing do brasileiro Hélio Castroneves nas 500 Milhas de Indianápolis na Indy, passou por um susto no último treino antes da classificação para o evento, disputado neste sábado, 17. O australiano perdeu o controle de seu carro ao fazer uma das curvas do oval, rodou e bateu com força no muro.

Ele teve que ser retirado e maca e encaminhado para a ambulância na pista, mas, felizmente, saiu consciente e acenando para os presentes no autódromo. Como de praxe em qualquer acidente, ele foi encaminhado ao centro médico para exames e, a princípio, passa bem.

"Ele está acordado, alerta, está bem", relatou a Dra. Julia Vaizer, médica da Indy, à Fox Sports. "Essas batidas podem ser realmente duras, queremos ter certeza de não apressar as coisas. Levar o tempo que for preciso e tomas as decisões corretas para o piloto". Acrescentou, dando a entender que Armstrong está em observação.