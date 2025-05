Piastri elogia trabalho da McLaren após pole em Ímola; Norris admite frustração com 4º lugar

Oscar Piastri deixou o autódromo Enzo e Dino Ferrari satisfeito com o trabalho feito pela McLaren em uma das sessões classificatórias mais caóticas da temporada até aqui. O australiano, líder do campeonato, celebrou a boa execução da equipe em meio a bandeiras vermelhas, tráfego e pneus difíceis de entender. Já Lando Norris, companheiro de equipe, reconheceu que voltou a decepcionar no momento decisivo e lamentou não ter tido desempenho à altura do carro.

"Foi uma sessão muito difícil, com todos os atrasos, as bandeiras vermelhas. E também os pneus, que estavam bem complicados", disse Piastri. "Acho que depois de ontem, todo mundo achou que o C6 não era tão ruim, e hoje foi um verdadeiro caos", completou o líder do campeonato, que ainda ressaltou o papel da equipe: "Tínhamos ritmo suficiente para conquistar a pole e manter nossa estratégia - e foi o que fizemos. A equipe fez um ótimo trabalho na execução".

O australiano também comentou sobre o tráfego intenso nos minutos finais da sessão, especialmente na última curva, onde encontrou vários carros em sua linha ideal. "A volta foi boa. Tinha uns quatro carros na última curva, o que não ajudou, mas foi o suficiente. Então, estou muito feliz com o trabalho que fiz e animado para amanhã", afirmou.