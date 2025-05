Paoline bate Gauff e vê título histórico no WTA 1000 de Roma extrapolar quadra

Com o resultado em Roma, Paolini empatou o confronto direto com Gauff em 2 a 2. A norte-americana, quarta do ranking, venceu os dois primeiros jogos, em quadra dura. Paolini, porém, tem o controle no saibro, superfície do evento romano. Ela venceu a rival pela primeira vez no mês passado em Stuttgart, no saibro coberto.

Com o título em casa, Paolini volta a ser a quarta do mundo, melhor colocação na carreira. Já Gauff vai atingir seu mais alto posto no ranking, ao aparecer na vice-liderança na segunda-feira. Paolini ainda pode ampliar seu feito histórico em Roma. Neste domingo, ela e a compatriota Sara Errani defendem o título de duplas.

Se elas vencerem a russa Veronika Kudermetova e a belga Elise Mertens, Paolini será a primeira tenista a conquistar os títulos de simples e duplas em um evento WTA 1000 desde Vera Zvonareva em Indian Wells em 2009.