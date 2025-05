Operário-PR vence Botafogo-SP em casa em duelo da oitava rodada da Série B

O Operário-PR não tomou conhecimento do Botafogo-SP e venceu por 3 a 0, em partida válida pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi disputado neste sábado no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR). Daniel Amorim, duas vezes, e Allano balançaram as redes a favor do time paranaense.

O resultado deixou o Operário-PR bem na tabela, com 13 pontos. O Botafogo-SP estacionou nos cinco pontos, dentro da zona de rebaixamento.

No primeiro tempo, os dois times começaram em um ritmo mais lento, estudando os adversários. A primeira oportunidade surgiu aos 14 minutos, com Allano parando no goleiro Victor Souza após cabeçada perigosa.