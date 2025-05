Novorizontino vence Athletic-MG fora de casa e cola no G-4 na Série B

Após duas rodadas sem vencer, o Novorizontino encerrou a má fase com uma atuação sólida fora de casa e voltou a somar três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paulista superou o Athletic por 2 a 0 neste sábado, no Independência, em Belo Horizonte (MG), pela oitava rodada. Os gols foram marcados por Nathan Fogaça e Óscar Ruíz, ambos no segundo tempo.

Com o resultado, o time paulista chegou aos 13 pontos e subiu para a sétima colocação. O Operário-PR fecha o G-4 com a mesma pontuação. Do outro lado, o Athletic voltou a perder após deixar a zona de rebaixamento. A equipe mineira, que havia vencido o Botafogo-SP por 3 a 0, segue com seis pontos e ameaçada na parte de baixo da tabela.

O primeiro tempo foi de leve superioridade do Athletic, que teve mais posse de bola e ocupou o campo ofensivo com frequência. Faltou, no entanto, maior precisão nas ações próximas à área. O time mineiro finalizou mais, criou as melhores oportunidades, mas parou nas defesas do goleiro Airton.