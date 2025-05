Herói do Crystal Palace, Henderson diz que foi confiante para pênalti: 'Sabia que defenderia'

A cobrança coube ao atacante egípcio apesar de o artilheiro do Manchester City, Erling Haaland, estar em campo. Questionado sobre isso, o técnico do City, Pep Guardiola, disse que não houve uma discussão prévia sobre quem bateria uma eventual penalidade máxima. "Não conversei com eles sobre o pênalti", disse Guardiola. "Eles tomaram uma decisão, pênaltis são assim. Gosto de jogadores que tomam iniciativa. Eles decidem."

Formado nas categorias de base do Manchester United, Henderson disse que tinha a sensação de que seria o dia do Crystal Palace. "Nosso técnico elaborou um plano de jogo e nós o executamos. Merecemos muito isso."

Henderson dedicou o título ao pai. "Perdi meu pai no início da temporada, mas ele estava comigo hoje. Ele esteve comigo em todos os chutes do jogo. Dedico essa vitória a ele."