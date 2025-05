Em reta final no Real, Ancelotti valoriza elenco e diz que 'vai aproveitar até o último dia'

Ancelotti já trabalha nos bastidores pensando nos próximos compromissos do Brasil pelas Eliminatórias da Copa. O treinador definiu sua primeira pré-lista para os jogos contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho, respectivamente. Os nomes serão enviados aos clubes até domingo, mas a lista, por ora, não será divulgada publicamente.

Na coletiva, o italiano também protagonizou um momento descontraído com uma jornalista brasileira. Antes mesmo de a pergunta ser feita, Ancelotti a interrompeu em tom de brincadeira: "Como anda o pessoal do Brasil?". Logo depois, agradeceu o carinho recebido: "Agradeço meus colegas, recebi muito carinho nesses dias. Me sinto feliz, porque ter o carinho dos colegas é algo bonito, que apreciem meu trabalho, minha maneira de ser."

O treinador ainda comentou sobre a campanha do rival Barcelona, campeão espanhol e vencedor da Copa do Rei. "Eles foram o time mais consistente da liga e jogaram um futebol muito bonito. Sim, eles mereciam ganhar este título."

Em tom de balanço, Ancelotti comentou sobre o trabalho à frente do clube merengue: "Sob minha orientação, o clube contratou Camavinga, Tchouaméni, Rüdiger, Bellingham, Mbappé... poderia pedir mais? Não. A próxima temporada será uma história diferente.

O Real Madrid volta a campo neste domingo, às 14h (de Brasília), contra o Sevilla, no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela 37ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe já garantiu o vice-campeonato e usará as últimas partidas para se despedir da temporada.