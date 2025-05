Derrotado pela 2ª final seguida, Guardiola se mostra resignado: 'Nada a lamentar'

Em 2024, o City viu o rival Manchester United abrir 2 a 0 no primeiro tempo e só conseguiu diminuir no final do jogo. Nesta temporada, além de não ter conquistado nenhum título, amarga apenas a sexta colocação no Campeonato Inglês, posição que o deixaria fora da próxima edição da Liga dos Campeões.

O Manchester City está no Grupo G do Mundial de Clubes da Fifa e estreia no dia 18 de junho, na Filadélfia, contra o Wydad Casablanca.