Crystal Palace faz história, derruba o City e conquista o inédito título da Copa da Inglaterra

Pep Guardiola surpreendeu na escalação ao montar um ataque com Savinho, Doku, Haaland e Marmoush. No gol, Ortega substituiu o brasileiro Ederson. Em campo, porém, a iniciativa não funcionou.

Logo aos 16 minutos, o Crystal Palace aproveitou a apatia inicial do City e abriu o placar em uma jogada de manual no contra-ataque. Jean-Philippe Mateta puxou em velocidade pelo meio e acionou Muñoz na direita. O lateral invadiu a área e cruzou rasteiro. Vindo de trás, Eberechi Eze soltou um foguete de primeira, sem chances para Ortega, levando a torcida à loucura em Wembley.

O City tentou reagir rapidamente e teve grande oportunidade de empatar a partida aos 35. Após toque de mão dentro da área, a arbitragem marcou pênalti para o time de Pep Guardiola. Marmoush foi para a cobrança, mas parou em uma defesa espetacular de Henderson, que caiu firme no canto direito e salvou o Palace.

Mesmo com o pênalti desperdiçado, o City seguiu em cima. A melhor chance surgiu aos 42, quando Doku fez bela jogada individual pela esquerda, invadiu a área driblando e bateu colocado, buscando o ângulo. Henderson apareceu de novo com um milagre, espalmando para o lado. No rebote, De Bruyne teve o gol aberto, mas pegou mal na bola e mandou por cima, desperdiçando outra chance clara.

Na volta do intervalo, esperava-se uma pressão ainda maior do City, mas quem quase confirmou a vitória foi o Crystal Palace. Em jogada iniciada a partir de um lateral cedido por Rúben Dias, a bola foi lançada direto para a área. Muñoz finalizou, e Ortega fez a defesa parcial. No rebote, o próprio Muñoz completou para o gol e correu para comemorar, mas o lance foi posteriormente anulado após revisão do VAR, que identificou impedimento de Sarr, ao desviar a bola no primeiro chute.

Com a decisão, o City ganhou uma sobrevida e passou a subir suas linhas, enquanto o Palace recuou, posicionando todos os jogadores atrás da linha do meio-campo e apostando em um contra-ataque para matar o jogo. Savinho passou a ser muito acionado pela direita, mas a defesa adversário continuou sólida.