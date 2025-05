Como Briatore retorna à F-1 e é agente em 'caos' entre Colapinto e Oakes na Alpine

O regulamento da época indicava o fechamento do pit lane até o alinhamento dos carros atrás do safety car. Dessa forma, Alonso pôde ficar bem posicionado e quando todos partiram para os boxes, o espanhol assumiu a ponta e lá permaneceu até a bandeirada final.

Este episódio é apontado por Felipe Massa como crucial para a perda do título mundial de 2008 para Lewis Hamilton. O brasileiro entende que a prova deveria ter sido anulada, o que o levaria a somar mais pontos do que o britânico ao fim do campeonato. Massa está processando a Fórmula 1, a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e o antigo chefão da categoria, Bernie Ecclestone. A ação corre na Justiça britânica e as primeiras audiências devem acontecer em outubro.

Briatore foi banido da Fórmula 1 pelo ocorrido, mas teve a decisão derrubada em uma corte francesa em 2009. Symonds também foi beneficiado por decisão semelhante após pegar uma suspensão de cinco anos. Apesar das decisões judiciais, o italiano passou anos longe dos holofotes da F-1 e só voltou a circular às claras nas últimas três temporadas.

BRIATORE É CONHECIDO POR PRESSIONAR PILOTOS

Nelsinho Piquet conta que o caso foi exposto publicamente em 2009 após a Renault ter descumprido o contrato com ele e tê-lo retirado do cockpit para dar lugar ao francês Romain Grosjean. O filho do tricampeão mundial já revelou que eram contínuas as pressões feitas por Briatore, com ameaças sobre sua continuidade na Fórmula 1: "É sua última chance."

Briatore voltou de vez à Fórmula 1 no segundo semestre de 2024. Primeiro como consultor executivo da Alpine, a Renault rebatizada com o nome da marca esportiva do grupo francês.