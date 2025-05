Ceará vence Sport por 2 a 0 na Arena Castelão e sobe para a quinta posição

A bola ainda rondou a área cearense algumas vezes, mas na sua primeira descida ao ataque o Ceará abriu o placar. Após levantamento na área, o zagueiro chico tentou aliviar de cabeça, mas fez rebateu para o meio da área, fazendo um verdadeiro passe para Lucas Mugni. Ele bateu de primeira e fez 1 a 0, aos oito minutos.

Até de forma natural, o Ceará passou a atuar com cautela, marcando na intermediária e não se arriscando. O Sport ainda tentou ir ao ataque, mas encontrou dificuldades para superar a marcação cearense.

No segundo tempo, o Sport iniciou, de novo, tentando fazer a pressão. O Ceará, bem posicionado pelo técnico Léo Condé, soube se defender. E mostrou eficiência no ataque. Diego escapou da marcação de vários adversários ao fazer um passe por cobertura para Galeano. Ele aproveitou o vacilo da marcação e bateu sozinho em direção ao gol: 2 a 0, aos 15 minutos.

Este segundo gol esfriou os ânimos dos jogadores do Sport, facilitando o controle de jogo por parte do Ceará. Tranquilo, valorizando a posse de bola, o Ceará ainda teve duas chances para ampliar o placar.

O Ceará só volta a jogar diante de sua torcida, desta vez diante do Atlético-MG, no dia 1º de junho, porque os confrontos contra o Botafogo e Fluminense foram adiados sem datas definidas. Os dois clubes cariocas vão disputar o Mundial de Clubes. O Sport volta a campo no dia 25 (domingo) quando vai receber na Ilha do Retiro, no Recife (PE), o Internacional, pela 10ª rodada.

FICHA TÉCNICA