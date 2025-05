Piastri domina e faz melhor tempo do dia no GP de Emilia-Romagna; Bortoleto é o 16º

Um dos destaques do dia foi francês Pierre Gasly, terceiro mais veloz do segundo treino. No início do dia, o piloto da Alpine já havia registrado o sexto tempo. Tetracampeão mundial, o holandês Max Verstappen foi o quinto mais veloz da segunda sessão, novamente sem empolgar a torcida.

A segunda atividade do dia começou com Norris na frente. Mas, na metade da sessão, Piatri já despontava na frente, sem conseguir vantagem mais folgada sobre o companheiro de equipe. No pelotão traseiro, Bortoleto começou em 18º, logo atrás de Nico Hülkenberg, seu parceiro na Sauber. Mas, mesmo sem repetir a boa performance do início do dia, o brasileiro subiu para o 16º lugar, duas posições à frente do companheiro de equipe.

Bortoleto levou um susto no primeiro treino do dia ao derrapar sozinho e parar no muro de proteção, sem maiores consequências. O incidente, a dois minutos do fim da sessão, acabou abreviando o treino. O brasileiro terminou em nono, sua melhor posição em um treino livre. Na segunda sessão, caiu um pouco de rendimento e anotou o 16º tempo.

O segundo treino livre também foi marcado por um incidente nos minutos finais. Desta vez, foi o francês Isack Hadjar que causou a bandeira amarela, que logo virou vermelha. O piloto da RB derrapou sozinho na pista, invadiu a caixa de briga e parou no muro de proteção, a exemplo do que fez Bortoleto no primeiro treino, no mesmo setor. Nos dois casos, os pilotos não correram maiores riscos.

Os pilotos voltam à pista italiana no sábado para a terceira sessão livre, às 7h30 (de Brasília). A classificação está agendada para as 11h. No domingo, a largada da corrida está marcada para as 10 horas.

Confira os resultados do 2º treino livre do GP de Emilia-Romagna: