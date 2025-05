Atacante que entrou em coma após se chocar com a trave deve ter alta na próxima semana

"Taiwo foi operado e a cirurgia correu bem", disse Espírito Santo. "Ele está em observação agora, mas está se recuperando. Ainda temos de esperar os médicos liberarem as consultas. Estamos preocupados, mas o resultado é positivo. Tem sido muito difícil por causa da lesão, da situação pela qual ele passou."

Após se chocar com a trave, Awoniyi permaneceu em campo até o fim da partida, embora desconfortável, mas precisou ser levado às pressas do estádio City Ground para o hospital. Lá, após ser novamente examinado, ele passou por uma cirurgia de emergência. Evangelos Mamrinalis, proprietário do Nottingham, chegou a se desentender com o técnico Nuno Espirito Santo por discordar da permanência do atleta em campo após o choque com a trave.

Surpresa da temporada, o Nottingham Forest ocupa a sétima posição no Inglês e tem mais dois jogos para tentar terminar entre os cinco primeiros que se classificam à próxima edição da Liga dos Campeões. O primeiro duelo decisivo será neste domingo, às 10h15 (horário de Brasília), diante do West Ham, em Londres.