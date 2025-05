Yamal decide, Barcelona supera o Espanyol e conquista seu 28º troféu do Campeonato Espanhol

Sem contar com a "ajuda" do Real Madrid, o Barcelona fez sua parte, nesta quinta-feira, venceu o Espanyol por 2 a 0 no clássico catalão e comemorou no gramado do estádio Cornelà-El Prat o título nacional. Lamine Yamal, que anotou o primeiro gol e deu o passe para o tento de Fermín López, nos acréscimos, fez a diferença no duelo que garantiu ao conjunto azul e grená a 28ª conquista do Campeonato Espanhol.

Com uma campanha irretocável - 26 vitórias, cinco empates e cinco derrotas em 36 partidas - e um ataque arrasador - 97 gols marcados na competição -, a equipe comandada pelo alemão Hansi Flick confirmou o caneco duas rodadas antes do encerramento do Espanhol. Com o sexto triunfo seguido e uma invencibilidade de 17 partidas no certame, Barcelona chegou a 85 pontos e não pode mais ser alcançado pelo único concorrente, o Real Madrid, que soma 78.

A caminhada vitoriosa coroa uma temporada de reconstrução da equipe, que encerrou 2023/24 sem nenhuma conquista. Com nomes como Raphinha, Pedri, Lewandowski e Lamine Yamal, o Barcelona também levou a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha, apesar da dura derrota para a Inter de Milão nas semifinais da Liga dos Campeões.