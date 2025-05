Flamengo faz jogo decisivo contra LDU para se manter vivo na Libertadores

O Flamengo vai ter uma noite de 'decisão' pela Copa Libertadores, nesta quinta-feira, a partir das 21h30, quando vai enfrentar a LDU-EQU pela quinta rodada da fase de grupos. Mais uma vez o Maracanã deve estar lotado.

Para se manter com chances de classificação, o time carioca precisa quebrar a invencibilidade n competição do adversário. O Central Córdoba-ARG, com um jogo a mais, lidera o Grupo C, com 11 pontos, seguido pelos equatorianos da LDU, com oito, deixando os cariocas, com cinco, e o Deportivo Táchira, que ainda não pontuou e está eliminado. Os dois primeiros avançam, enquanto o terceiro colocado vai disputar as oitavas da sul-americana.

O melhor cenário para o Flamengo seria vencer com dois ou mais gols, porque para se classificar, precisaria vencer o Deportivo Táchira na última rodada por qualquer placar. Caso ganhe por um gol de diferença, terá que superar os venezuelanos por pelo menos dois gols para não depender do resultado do confronto na sexta rodada no Equador, entre LDU e Central Córdoba.