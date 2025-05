Felipe Anderson celebra retorno do bom futebol no Palmeiras: 'Feliz por voltar a contribuir'

O Palmeiras vive seu melhor momento no ano, com lideranças do Brasileirão e da Libertadores movidas por apresentações seguras e 11 vitórias nas últimas 12 apresentações. O crescimento de rendimento do time reflete no retorno do bom futebol de alguns jogadores importantes, como Felipe Anderson, que não esconde a satisfação por voltar a contribuir dentro de campo depois de período de pouca utilização.

O meia voltou a ser utilizado com mais frequência nos últimos jogos - foi titular conta o Vasco - e celebra recuperar a confiança do técnico Abel Ferreira e dos torcedores. Nesta quinta-feira o Palmeiras recebe o Bolívar pela Libertadores e o jogador está na expectativa de jogar.

"Creio que todos aqui estamos muito felizes pelo desempenho da equipe. Assim como eu, outros jogadores também voltaram e estão agregando muito em todos os aspectos", afirmou. "Estou feliz também de poder voltar e contribuir em várias fases do jogo. Então, é alegria e a certeza de que estamos fazendo um bom trabalho, de que temos que continuar acreditando nisso, continuar trabalhando sempre dobrado, fazendo algo a mais para poder melhorar e seguir crescendo durante a temporada."