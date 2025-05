Votação de impeachment de Augusto Melo tem data para retomada no Corinthians

Para Augusto Melo, a votação do impeachment fere o estatuto do Corinthians. Isso porque a Comissão de Ética e Disciplina recomendou a suspensão da votação até o fim das investigações da Polícia Civil no caso da Vai de Bet, motivo apontado como justificativa para o impedimento. As averiguações estão em fase final.

A convocação de janeiro foi a terceira data para a discussão do tema. Inicialmente, a votação seria em 28 de novembro, mas foi remarcada após as autoridades citarem falta de segurança no local. Os membros voltaram a se reunir em 2 de dezembro, mas Augusto Melo conseguiu suspender a votação por meio de uma liminar, derrubada dez dias depois pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP).

A votação a ser retomada é relativa ao primeiro de três processos de impeachment que Augusto Melo enfrenta. Além do pedido a partir do caso com a Vai de Bet, uma segunda solicitação foi feita pelo Conselho de Orientação (Cori).

O motivo deste segundo pedido foi "falta de clareza na apresentação de informações sobre as finanças do clube". O Cori apontou um aumento de R$ 829 milhões do passivo total do clube ao longo do primeiro ano de gestão de Augusto Melo. Segundo o balaço financeiro do Corinthians, a dívida total é de R$ 2,4 bi.

Já o terceiro pedido foi protocolado na última semana, por Paulo Roberto Bastos Pedro, integrante do Cori. Ele aponta, além do déficit de R$ 181,8 milhões e o aumento do endividamento, "infrações estatuárias e legais". Agora, a solicitação será analisada conforme o regimento interno do clube.