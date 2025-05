Os 10 recordes mais impressionantes dos 75 anos de história da Fórmula 1

Rubens Barrichello e Felipe Massa também se destacam. Rubinho é o quarto piloto que mais disputou corridas na história da categoria, com 326 participações, conquistando 11 vitórias, 14 pole positions e subindo ao pódio 68 vezes, sendo vice-campeão em 2002 e 2004. Por sua vez, Massa bateu na trave em 2008, quando perdeu o título para Lewis Hamilton por apenas um ponto na última corrida, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Relembre recordes que ficaram marcados na história da categoria:

MAIOR CAMPEÃO DA HISTÓRIA

Michael Schumacher e Lewis Hamilton dividem o posto de maiores campeões da F-1, com sete títulos mundiais cada. O alemão foi o primeiro a atingir o heptacampeonato, entre 1994 e 2004. Já o britânico conquistou seus títulos entre 2008 e 2020. Ainda em atividade, Hamilton segue em busca do oitavo título para se tornar, de forma isolada, o maior vencedor da história.

MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS

Hamilton também ocupa o posto de maior vencedor de corridas na história, com 105. Atualmente na Ferrari, o piloto pode aumentar ainda mais o feito. O antigo recordista era Schumacher, com 91 triunfos. O empate entre as lendas aconteceu em 11 de outubro de 2020, no GP de Eifel, em Nürburgring, na Alemanha.