Marta volta à seleção de futebol após 9 meses da prata olímpica para amistosos com o Japão

Arthur Elias sempre faz questão de dizer que a "rainha" Marta não precisa ser observada na seleção brasileira. O treinador deixou a estrela fora desde a conquista na prata olímpica, em Paris-2024, no mês de agosto, para iniciar um processo de renovação na equipe nacional, usando o período para observar diversas jogadoras. Nesta terça-feira, o treinador anunciou sua última convocação antes da lista definitiva para a Copa América com a camisa 10 sendo a novidade entre as 26 chamadas.

Marta está de volta à esquadra nacional para amistosos diante da boa seleção do Japão, dias 30 de maio, na Neo Química Arena, em São Paulo, às 21h30, e 2 de junho, em Bragança Paulista, no renovado Estádio Municipal Cícero de Souza, casa do Red Bull Bragantino enquanto o Nabi Abi Chedid passa por reformas. O segundo jogo está agendado para 20 horas.

O Japão aparece na quinta colocação do ranking da Fifa e conquistou o título da She Believes Cup 2025 em fevereiro, o que o transforma em um bom teste final antes da copa América do Equador. Na história, as seleções já se encararam 16 vezes, com as asiáticas ganhando sete e perdendo seis. Foram mais três empates, um deles na She Believes de 2024, na disputa do terceiro lugar. Após 1 a 1 na ocasião, o Brasil fez 3 a 0 nos pênaltis.