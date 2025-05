Guga se emociona ao entrar no Hall da Fama do COB e homenageia atletas paralímpicos

Gustavo Kuerten, o Guga, já foi número 1 do mundo do tênis e viveu muitas emoções em quadra. Aposentado desde 2008, ele ainda se emociona com o esporte. Foi assim nesta terça-feira, quando entrou para o Hall da Fala do COB, ao lado da judoca Edinanci Silva e da ginasta Daiane dos Santos. Afrânio Costa, do tiro com alvo e primeiro medalhista da história do Brasil, recebeu homenagem póstuma.

Guga começou a chorar quando lembrou da morte do pai, o missionário e tenista amador Aldo Kuerten, que sofreu um ataque cardíaco enquanto apitava um jogo de juniores, em 1985. Gustavo tinha apenas 8 anos.

"Minha mãe nos ensinou a seguir em frente. Fomos caminhando aos trancos e barrancos. Minha vó fazia tudo nos mínimos detalhes", disse ao gravar as mãos para o Hall da Fama.