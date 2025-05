Grêmio se garante nos playoffs e Vasco se complica na Copa Sul-Americana

Cinco partidas abriram a disputa da quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Sul-Americana na noite desta terça-feira e dois times brasileiros estiveram em campo. O Grêmio empatou em casa no Grupo D e praticamente deu adeus às chances de avançar diretamente para as oitavas de final. Já o Vasco perdeu para o Lanús, na Argentina, e se complicou no Grupo G.

Mesmo jogando em Porto Alegre, o Grêmio perdeu a chance de encaminhar a liderança do Grupo D. Em um duelo direto pela ponta, recebeu o Godoy Cruz-ARG na Arena do Grêmio, e ficou no empate por 1 a 1.

Com o resultado, o time gaúcho foi a nove pontos e se manteve na segunda colocação da chave, dois atrás do próprio Godoy Cruz, que chega com vantagem na ponta para a rodada final da fase de grupos. Mesmo assim, como vice-líder, o Grêmio já está garantido, ao menos, para os playoffs das oitavas.