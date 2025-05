Ancelotti terá mesmo tempo de Felipão e número de jogos de Zagallo até estreia na Copa de 2026

Em 1958, no primeiro título brasileiro, Vicente Feola assumiu o cargo pouco mais de um mês antes da Copa do Mundo da Suécia. Antes do primeiro jogo da competição, o comandante dirigiu a equipe em apenas sete partidas, um tempo de trabalho menor do que terá Ancelotti.

Outro ciclo conturbado foi o de 1962, quando o Brasil conquistou o bicampeonato. Vicente Feola seria o técnico novamente, mas, por motivos de saúde, foi substituído por Aymoré Moreira em meados de 1961. O carioca treinou a equipe por apenas 11 partidas antes da estreia na Copa do Mundo do Chile.

O tricampeonato também veio após um ciclo curto. Zagallo assumiu o cargo dois meses antes da competição e comandou a equipe em apenas 10 jogos, número semelhante ao que Ancelotti pode alcançar. A Copa do Mundo do México, em 1970, é considerada a de melhor desempenho da seleção brasileira.

Em 2002, no pentacampeonato, Felipão estreou pela seleção em junho, assim como Ancelotti. O técnico comandou o Brasil 17 vezes antes da conquista na Copa do Mundo da Coreia do Sul e Japão.

Os únicos treinadores que completaram um ciclo completo de Copa do Mundo desde o primeiro título do Brasil foram Zagallo em 1974 e 1998, Parreira em 2006, Dunga em 2010 e Tite em 2022. Em nenhuma dessas edições o Brasil foi campeão. O mais próximo disso foi na Copa do Mundo de 1998, quando a equipe, comandada por Zagallo, ficou com o vice-campeonato, ao perder para a França, dona da casa.

Ciclos de técnicos que dirigiram o Brasil em Copas do Mundo: