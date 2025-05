Goleiro do Barcelona tem oferta de renovação, mas deixa definição para a mulher: 'Ela decide'

Szczesny tinha pendurado as luvas quando recebeu um convite para voltar a jogar em outubro do ano passado. A missão era substtituir Marc-André Ter Stegen, que havia sofrido uma grave lesão no joelho. O goleiro, que tinha encerrado a carreira para jogar golfe como diversão, aceitou o desafio diante da necessidade do clube espanhol.

O novo ciclo recolocou o polonês nos holofotes. Com suas boas atuações, ele ganhou o respeito da torcida e se tornou uma das figuras mais respeitadas do vestiário catalão. Diante da liderança natural, o técnico Hansi Flick solicitou ao clube uma renovação de vínculo. O futuro, no entanto, vai depender da decisão que o jogador, juntamente com a sua família, vai escolher. "Decidirei nas próximas semanas", disse o goleiro ao jornal Marca.