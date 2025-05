Dorival aprimora setor ofensivo do Corinthians ciente que só vitória serve na casa do Racing

A primeira derrota de Dorival Júnior no comando do Corinthians - segundo tropeço seguido - deu uma baqueada no ambiente que voltava a ficar mais leve após dois triunfos consecutivos. Desperdiçar pontos contra o América de Cali (1 a 1 na Neo Química Arena, pela Sul-Americana) e perder por 2 a 1 do Mirassol no Brasileirão deixaram a equipe na obrigação de reação imediata em ambas as competições. Ciente disso, o técnico fez atividade intensa em busca de aprimoramento do setor ofensivo.

Ainda confiante em vaga na Copa Sul-Americana (direta ou via playoff com um terceiro colocado da Libertadores), o Corinthians precisa ganhar seus dois últimos jogos, a começar pela visita ao Racing, quinta-feira, no Uruguai. Desta maneira, o técnico usou as atividades desta segunda-feira todas visando gols.

Reserva contra o Mirassol para ter um descanso - entrou na segunda etapa - Yuri Alberto volta e deve formar o trio de frente com Romero e Memphis Depay. O Racing é lanterna do Grupo C da Sul-Americana, sem pontos, e um triunfo pode colocar o Corinthians (soma 5) na segunda colocação caso o América de Cali (6) não ganhe do líder Huracán (10), oponente do último jogo dos paulistas.