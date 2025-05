Bola de Ouro à vista? Raphinha lidera participações em gols no futebol europeu

O atacante Raphinha faz uma temporada de gala com a camisa do Barcelona. No último domingo, o brasileiro foi eleito o melhor em campo na vitória de 4 a 3 do time catalão sobre o Real Madrid. O resultado deixou o conjunto azul e grená bem próximo do título do Campeonato Espanhol.

Raphinha anotou dois gols diante do rival no final de semana. Os números do jogador nesta temporada 2024-2025 são impressionantes. O atleta balançou as redes 33 vezes e deu 24 assistências, somando 57 participações em gols na temporada.

O nome do jogador ganha força na disputa para vencer a próxima Bola de Ouro. Considerando as principais ligas da Europa, ele é o líder em participações diretas em gols. O egípcio Mohamed Salah, do Liverpool, aparece em segundo lugar, com 56 contribuições diretas em gols. Harry Kane, do Bayern de Munique, possui 48 participações.