Zverev e Draper avançam sem sustos no Masters de Roma; Rune cai em duelo de quase quatro horas

Zverev agora vai testar seu forte saque contra o jovem Arthur Fils, que tem um retrospecto de sete vitórias e duas derrotas no saibro contra tenistas do Top 20 desde 2024. O francês passou por pelo grego Stefanos Tsitsipas, 19º do ranking, com ótima exibição. Após um início lento, Fils virou a partida com agressividade e venceu por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/4 e 6/2 em 1h55.

"Eu disse a ele na rede que ele estava jogando incrivelmente bem no primeiro set", comentou Fils, de 20 anos. "Eu não conseguia fazer muitas coisas, mas no segundo set comecei a encontrar o ritmo e uma maneira de lutar e fiquei feliz por terminar forte no terceiro."

Outro favorito, o britânico Jack Draper também eliminou um qualifier, o checo Vit Kopriva, para avançar às oitavas. O número 5 do mundo, que vem do vice-campeonato em Madri, venceu em dois sets diretos, por 6/4 e 6/2, em 1h41, e terá pela frente Corentin Moutet. O francês passou pelo favorito Holger Rune, 10º do mundo, em uma difícil batalha de 3h44, por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 5/7 e 7/6 (7/4).

Já o experiente Daniil Medvedev, 11º do mundo, salvou 6 de 7 break points e derrotou o australiano Alexei Popyrin (25º) por 6/4 e 6/1 e continua na disputa. Campeão do torneio em 2023, ele tenta encerrar um jejum que dura desde então. Ele vai enfrentar o anfitrião Lorenzo Musetti, 9º do ranking, que derrotou o norte-americano Brandon Nakashima por 6/4 e 6/3.