Resultado do UFC 315 coloca Charles do Bronx em disputa de cinturão no UFC 317

O russo não perderá o cinturão dos pesos-leve e a luta entre Do Bronx e Topuria será pelo título interino, provavelmente ocorrendo no UFC 317, em 28 de junho, em Las Vegas. Na coletiva de imprensa do UFC 315, o presidente da organização, Dana White, foi questionado sobre os cenários especulados e confirmou que são "precisos".

A última vez em que Charles do Bronx lutou pelo cinturão foi em 2022, quando perdeu para o próprio Makhachev por finalização. Ele conquistou o título dos pesos-leve em 2021 contra Michael Chandler e foi destituído ao não bater o peso em sua segunda defesa, contra Justin Gaethje.

De lá para cá, o brasileiro, que chegou a ter uma revanche com o russo marcada, mas cancelada por lesão, venceu Beneil Dariush, perdeu para Arman Tsarukyan e bateu, novamente, Chandler. Atualmente, ele ocupa a segunda posição no ranking dos pesos-leve e é o 14º melhor peso-por-peso do mundo.

Seu adversário será o terceiro melhor do planeta e imbatível até então. Topuria não perdeu nenhuma luta em sua carreira e "limpou" a divisão dos penas ao bater Alexander Volkanovski e Max Holloway. Em abril deste ano, ele abdicou do título para subir aos leves e, desde então, espera a definição de seu adversário na luta pelo cinturão, que agora se sabe que será Charles do Bronx.