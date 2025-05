Ferroviária arranca empate com Novorizontino fora de casa na Série B em jogo intenso

Novorizontino e Ferroviária empataram por 2 a 2 na noite deste domingo, no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em jogo de tempos distintos, o time da casa foi melhor no início, mas viu os visitantes reagirem e equilibrarem o confronto.

Com o resultado, ambos os times chegaram aos 10 pontos na tabela. A Ferroviária, porém, aparece à frente do Novorizontino nos critérios de desempate. O equilíbrio no placar refletiu bem o que foi o duelo, marcado por dois gols para cada lado em etapas movimentadas e disputadas até o fim.

O Novorizontino iniciou o jogo de forma avassaladora e não demorou para transformar sua intensidade em vantagem no placar. Aos 3 minutos, Nathan Fogaça aproveitou boa jogada de Luís Oyama pela esquerda, invadiu a área com liberdade, driblou o marcador e finalizou com precisão no canto oposto de Dênis Júnior.