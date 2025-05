Cruzeiro visita o lanterna Sport em busca da terceira vitória seguida no Brasileirão

Embalado após duas vitórias seguidas contra gigantes cariocas, o Cruzeiro tenta manter o ritmo na briga pelo G-4 do Brasileirão. Neste domingo, às 16h, enfrenta o Sport na Ilha do Retiro, no Recife, pela oitava rodada. O adversário pernambucano luta contra a zona de rebaixamento e ainda busca a primeira vitória.

O Cruzeiro vem de duas vitórias em casa, diante do Vasco, por 1 a 0, e Flamengo, por 2 a 1, seguindo 100% como mandante. Fora de casa, porém, acumula um empate e duas derrotas, ainda atrás do primeiro triunfo. Com 13 pontos, iniciou a rodada em quarto lugar. No meio de semana, porém, empatou por 1 a 1 com o Mushuc Runa, do Equador, e, com um ponto em quatro jogos, não tem mais chances de classificação na Copa sul-americana.

O técnico Leonardo Jardim terá o desfalque do volante Lucas Romero, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, e deverá escalar Walace no lugar. Além disso, o zagueiro Janderson teve lesão no joelho durante um treinamento e não deve mais atuar na temporada. O atacante Gabigol, que não jogou no meio de semana, deve retornar.