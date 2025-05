Brasil é hepta ou hexadeca da Copa de Futebol de Areia? Veja que títulos são considerados

A conquista do Mundial de Futebol de Areia pelo Brasil neste domingo, contra Belarus, trouxe o 7º título da competição para o País, em um jogo empatado até os últimos dois minutos na cidade de Vitória, em Seychelles. Uma mudança na Copa do Mundo, no entanto, deixa uma dúvida em relação ao número de títulos da competição: afinal, a seleção tem, agora, sete ou 16 troféus?

Ao todo, 23 edições da competição já foram realizadas, mas apenas a partir de 2005 a Copa do Mundo de Futebol de Areia começou a ser chancelada pela Fifa. Assim, somente os títulos a partir daquele ano são contabilizados como oficiais pela entidade. Desde então, esta é a sétima edição em que o Brasil saiu vitorioso do Mundial.

Entre 1995 e 2004, o campeonato estava sob a tutela da Beach Soccer Worldwide (BSWW). Das 10 edições realizadas pela entidade, nove resultaram em título para o Brasil - e todas elas foram sediadas no País, em cidades como Rio de Janeiro, Vitória e Guarujá. A seleção não venceu apenas em 2001, quando Portugal foi a grande campeã.