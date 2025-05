Torcida do Santos protesta no CT Rei Pelé e critica presidente Marcelo Teixeira: 'Blogueiro'

Este é mais um episódio de manifestação da torcida santista. Em 28 de abril, um dia após a derrota para o Red Bull Bragantino, membros da Torcida Jovem invadiram o CT Rei Pelé durante a reapresentação do elenco, cobrando fortemente jogadores e dirigentes.

No dia 1º de maio, após o empate por 1 a 1 com o CRB, na estreia da terceira fase da Copa do Brasil, a torcida santista entrou em confronto com policiais nos arredores da Vila Belmiro. A saída do estádio foi marcada por explosões, correria e uso de gás lacrimogêneo para dispersar os grupos de torcedores.

Buscando amenizar o clima de tensão, no dia 6 de maio, o presidente Marcelo Teixeira se reuniu com representantes das torcidas organizadas Sangue Jovem e Bonde do Braço Fino (BBF) na Universidade Santa Cecília, instituição pertencente ao mandatário e sua família.

Afundado na zona de rebaixamento, o Santos ocupa a penúltima colocação do Campeonato Brasileiro. Em sete partidas, a equipe somou apenas quatro pontos de 21 possíveis, com cinco derrotas, um empate e uma vitória.

O elenco volta a campo na próxima segunda-feira, às 20h, contra o Ceará, pela oitava rodada do Brasileirão. O Santos mandará a partida em São Paulo, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Até o momento, mais de 20 mil ingressos já foram vendidos.