Nuggets aproveitam 'apagão' do Thunder na prorrogação e abrem 2 a 1 na série; Cavaliers reagem

Após sofrer uma dura derrota por 43 pontos de diferença, o Denver Nuggets se recuperou e derrotou o Oklahoma City Thunder por 113 a 104, nesta sexta-feira, e voltou a liderar a série semifinal da Conferência Oeste por 2 a 1. Em noite difícil para os astros Nikola Jokic e Shai Gilgeous-Alexander, coube a Jamal Murray comandar a virada do conjunto de Denver na prorrogação.

Disposto a tomar a ponta da série melhor de sete, a franquia de Oklahoma, dona da melhor campanha da NBA na temporada regular, liderou o placar durante boa parte do tempo regulamentar, mas os Nuggets se mantiveram próximos e, após igualarem o marcador em 102 pontos no fim do quarto período, embalaram uma sequência de 11 a 2 na prorrogação para assegurar o triunfo - o Oklahoma aproveitou apenas uma de suas nove posses de bola.

Apesar de anotar um "double-double", com 20 pontos e 16 rebotes, o astro Nikola Jokic esteve longe do seu melhor desempenho. O sérvio cometeu oito turnovers e errou 17 de 25 arremessos, incluindo todas as dez tentativas de três pontos, mas iniciou a prorrogação com uma bandeja com um giro de dedo que colocou seu time à frente no marcador.