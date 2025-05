Goiás pode assumir liderança na Série B e Avaí joga pelo G-4

A liderança da Série B do Campeonato Brasileiro pode sofrer uma mudança, ao menos provisoriamente, neste sábado, quando dois jogos serão realizados pela sétima rodada. O Goiás recebe o Coritiba e assumirá o primeiro lugar caso pontue. O Avaí também entra em campo de olho no G-4 - zona de acesso.

Após vencer o Botafogo-SP, por 1 a 0, e o Avaí, por 2 a 1, o Goiás alcançou 13 pontos e aparece em segundo lugar. O líder é o Vila Nova, também com 13, mas com melhor saldo de gols: 4 a 3. O rival, entretanto, joga apenas na quarta-feira, diante do Remo.

Assim, o Goiás busca a vitória para dormir líder e pressionar o adversário. Já o Coritiba busca reabilitação após perder para a Ferroviária, por 2 a 1. Com dez pontos, aparece em sétimo lugar. A partida está marcada para as 18h30, no estádio Hailé Pinheiro, a Serrinha, em Goiânia (GO).