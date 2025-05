Goiás derrota Coritiba em casa e reassume a liderança da Série B

O Coritiba, que buscava retornar ao G-4, permanece com 10 pontos na oitava colocação e acumula a segunda derrota seguida. Na rodada anterior, o time paranaense havia perdido por 2 a 1 para a Ferroviária, em Araraquara (SP).

O Goiás foi amplamente superior no primeiro tempo, impondo seu ritmo de jogo desde os minutos iniciais e controlando as ações ofensivas. O domínio se refletiu nas estatísticas: foram sete finalizações contra apenas uma do Coritiba nos 45 minutos iniciais. Faltou, porém, transformar a pressão em gols.

Anselmo Ramon, Lucas Ribeiro e Willian Lepo tiveram boas oportunidades para abrir o placar, mas desperdiçaram as chances - ora pecando na finalização, ora parando na defesa adversária. A equipe saiu de campo com um empate sem gols e sob vaias da torcida, impaciente com a falta de efetividade no ataque.

Apesar de recuado em boa parte do jogo, o Coritiba mostrou solidez defensiva e conseguiu se segurar mesmo sob pressão constante. E ainda teve um lampejo ofensivo, levando perigo em uma chegada isolada, mas não o suficiente para mudar o panorama do confronto.

O segundo tempo seguiu com o mesmo roteiro da etapa inicial: o Goiás dominando as ações, pressionando o adversário e desperdiçando boas oportunidades. Logo aos 14 minutos, perdeu a chance mais clara da partida até então. Anselmo Ramon acionou Juninho pela direita, que cruzou na medida para Welliton. Sozinho, de frente para o gol, o atacante se atrapalhou e mandou para fora.

O alívio veio aos 22 minutos e pelo alto. Juninho venceu a marcação pelo meio e tocou para Caito, que teve liberdade para cruzar da direita. Rafael Gava apareceu livre na área e cabeceou com precisão no canto esquerdo, sem chances para o goleiro, marcando o gol da vitória.