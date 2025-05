Fortaleza e Juventude fazem confronto direto contra o rebaixamento no Brasileirão

Fortaleza e Juventude se enfrentam neste sábado, às 16h, no Estádio Presidente Vargas, na capital cearense, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Com sete pontos cada, as equipes entram em campo pressionadas e com um objetivo comum: se afastar da zona de rebaixamento.

O Fortaleza chega para o duelo embalado pela classificação às oitavas de final da Libertadores, conquistada com uma goleada por 4 a 0 sobre o Colo-Colo, no Chile. No entanto, o desempenho no cenário nacional segue irregular. No último fim de semana, o time cearense ficou no empate sem gols com o São Paulo e, atualmente, ocupa a 17ª posição na tabela, abrindo a zona de rebaixamento.

Do outro lado, o Juventude também vive momento de alerta. Após a derrota por 1 a 0 para o Atlético-MG, acumula quatro jogos consecutivos sem vencer e vê a zona da degola cada vez mais próxima. O técnico Fábio Matias busca soluções para um time que ainda não venceu fora de casa desde o dia 15 de fevereiro.