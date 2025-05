Felipe Anderson treina e deve reforçar Palmeiras no clássico com o São Paulo

Voltando de lesão, o atacante Bruno Rodrigues também esteve em campo na Academia de Futebol. Mas a comissão técnica não indicou se conta com ele, ao menos para o banco de reservas, para o jogo deste domingo.

Embalado pela liderança do Brasileirão e pela vaga antecipada no mata-mata da Libertadores, o Palmeiras deve entrar em campo no domingo com Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres (Paulinho) e Vitor Roque.

VISITA

O último treino da semana foi precedido de uma "visita" incomum. O troféu do Mundial de Clubes foi exibido durante o treino e os jogadores puderam ver a taça de perto. Antes, ela estava exposta na Sala de Troféus do clube, no Allianz Parque. O Palmeiras é um dos quatro times brasileiros que disputará a primeira edição do renovado Mundial da Fifa, assim como Flamengo, Fluminense e Botafogo.