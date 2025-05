Corinthians busca vitória fora contra o Mirassol para entrar no G-6 do Brasileirão

Buscando esquecer o empate amargo pela Copa Sul-Americana no meio de semana, o Corinthians enfrenta o Mirassol fora de casa neste sábado, às 18h30, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O time do Parque São Jorge quer uma vitória longe dos seus domínios para entrar no G-6 da competição nacional.

Na terça-feira, Dorival Júnior teve o seu primeiro tropeço no comando do Corinthians. Depois de emendar duas vitórias consecutivas com o treinador à beira do gramado, o time ficou no 1 a 1 com o América de Cali na Neo Química Arena e se complicou na Sul-Americana. A equipe alvinegra está na terceira colocação do Grupo C e vai precisar vencer um dos dois jogos fora de casa para buscar a classificação.

Já no Brasileirão, o Corinthians está na oitava posição, com dez pontos. Dorival não vai poder contar com José Martínez, que vai passar por um procedimento cirúrgico dentário de urgência e não viajará com a delegação. Assim, Alex Santana e Charles brigam por uma vaga na equipe. Há ainda a possibilidade de Romero ser escalado no ataque e Bidon, que vem atuando mais avançado, ser recuado para jogar como volante.