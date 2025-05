Com 'Evidências', seleção brasileira de ginástica rítmica obtém resultado histórico em Portugal

A seleção brasileira de conjunto de ginástica rítmica conquistou pela primeira vez o título geral no circuito internacional. O resultado histórico foi obtido neste sábado na etapa de Portimão, em Portugal, da Copa do Mundo.

Ao som de "Evidências", música que fez sucesso com Chitãozinho e Xororó, o conjunto brasileiro formado por Maria Eduarda Arakaki, Nicole Pircio, Bárbara Galvão, Mariana Gonçalves, Maria Paula Caminha e Ana Luiza Franceschi, exibiu sua coreografia na série mista, disputada com três bolas e dois arcos, e conseguiu a nota 26.150.

A disputa no all-around consiste na soma das notas das séries mista e simples de uma competição. O Brasil terminou com 51.350 pontos, na frente de Espanha (48.050) e França (41.700). Na sexta-feira, as brasileiras já haviam obtido a melhor nota na série simples, com 25.200.