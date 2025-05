Ainda sem Fernando Diniz, Vasco pega o Vitória em Salvador preocupado com o rebaixamento

Ainda sem contar com o técnico Fernando Diniz e depois de perder para o Puerto Cabello, por 4 a 1, pela Sul-Americana, o Vasco volta o seu foco para o Campeonato Brasileiro e mira se afastar da zona de rebaixamento. O time carioca terá pela frente o Vitória, no Barradão, pela oitava rodada, neste sábado, às 18h30. O time baiano chega após empatar por 1 a 1 com o Defensa Y Justicia, pelo mesmo torneio continental.

Na última rodada do Brasileiro, o Vitória foi derrotado pelo Ceará, por 1 a 0, enquanto o Vasco foi superado pelo Palmeiras, pelo mesmo placar. A classificação deles, neste momento, preocupa as torcidas para o restante da temporada. Os baianos estão na zona de rebaixamento, em 18° lugar, com seis pontos. Por outro lado, os cariocas estão em 14°, com sete.

A direção cruzmaltina acertou a contratação de Fernando Diniz para substituir Fábio Carille, demitido no fim de abril. Campeão da Libertadores com o Fluminense, em 2023, ele deve assumir o cargo a partir da próxima semana. Diante do Vitória, o coordenador técnico, Felipe Maestro, seguirá exercendo a função de interino.