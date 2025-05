Zé Rafael diz que pensou em parar e crê em retomada do Santos: 'Temos um time competitivo'

Contratado no início do ano para reforçar o elenco do Santos em seu retorno à elite do futebol nacional, o volante Zé Rafael foi apresentado nesta sexta-feira de forma oficial. Logo na sua chegada, ele foi submetido a uma cirurgia na coluna, passou pelas fases de recuperação e, agora em forma, tem chances de fazer a sua estreia na equipe. Apto a voltar, ele afirmou, no entanto, que esteve muito perto de pendurar as chuteiras.

"Cheguei a pensar em parar de jogar. Conversei com os médicos e falei que se tivesse que passar pelas dores dos últimos anos, eu não iria continuar. Era insuportável. Isso me limitava muito. Eram 24 horas com dor. Ano passado foi extremamente desgastante. Mas agora, com a cirurgia, é vida nova. Buscar a minha melhor condição física, técnica e mental para fazer o melhor possível", afirmou o jogador.

Após consultar a família e decidir pela sequência da carreira, o jogador espera agora voltar a fazer o que mais gosta, que é jogar futebol e poder ajudar o Santos.