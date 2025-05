Warriors sofrem sem Curry e Timberwolves atropelam nos playoffs da NBA

Sem Curry, os Warriors não contiveram o ímpeto dos anfitriões no primeiro quarto. O jogo se equilibrou no segundo e no terceiro períodos, mas os Timberwolves voltaram a abrir vantagem na reta final da partida e sacramentaram a vitória com ampla dianteira, sob o comando de Julius Randle, autor de um "double-double" de 24 pontos e 11 assistências.

Anthony Edwards e o reserva Nickeil Alexander-Walker contribuíram com 20 pontos cada. Pelos Warriors, um dos reservas também se destacou. Jonathan Kuminga foi o maior pontuador, com 18 pontos. Trayce Jackson-Davis registrou 15 e o brasileiro Gui Santos não pontuou nos oito minutos em que esteve em quadra. Jimmy Butler, discreto, anotou 17 pontos.

Ao fim da partida, o técnico Steve Kerr explicou a opção por rodar o elenco dos Warriors ao longo da partida, com 14 jogadores ganhando minutos na partida. "Temos que descobrir o que poderemos fazer nesta série sem Steph. Por isso, demos muitas chances a muitas pessoas, e alguns caras realmente se destacaram", analisou, em referência ao desfalque de Curry.

Confira o resultado da noite desta quinta-feira:

Minnesota Timberwolves 117 x 93 Golden State Warriors - série está empatada por 1 a 1