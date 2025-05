Sport anuncia a contratação do técnico português António Oliveira, ex-Corinthians

O Sport está com novo comandante em sua tentativa de desencantar no Brasileirão e deixar a lanterna. E mais uma vez será um português. Sai Pepa, entra o compatriota António Oliveira, ex-Corinthians. O treinador não trabalhava desde julho de 2024, justamente quando deixou o clube paulista.

"O Leão tem novo treinador! O português António Oliveira já está no Recife para comandar o elenco rubro-negro na Série A. Seja muito bem-vindo ao nosso clube", anunciou o Sport nas redes sociais. O contrato assinado vale até o fim da temporada, com possibilidade de renovação.

"O departamento de futebol do Sport Club do Recife anunciou oficialmente a contratação do técnico português António Oliveira para a sequência da temporada. O treinador assinou contrato até o fim de 2025, com cláusulas de renovação automática em caso de classificação para a Copa Sul-Americana", revelou a diretoria pernambucana.