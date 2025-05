Palmeiras e São Paulo disputam liderança geral da Libertadores; veja as contas

Enquanto outros times brasileiros sofrem para garantir uma vaga na próxima fase da Copa Libertadores, Palmeiras e São Paulo vivem momentos tranquilos. O time alviverde já confirmou a classificação na liderança de sua chave. A equipe tricolor, por sua vez, tem situação encaminhada.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 17h30, pelo Campeonato Brasileiro, depois disso têm uma batalha indireta para apontar quem será a equipe de melhor campanha na fase de grupos da Libertadores.

No Grupo G, o Palmeiras soma 12 pontos, com quatro vitórias em quatro partidas. A vantagem para o segundo colocado, Cerro Porteño, é de oito pontos. O peruano Sporting Cristal vem logo depois, com o mesmo número de pontos dos paraguaios (quatro). O Bolívar é o lanterna, com três.