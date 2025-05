Leverkusen anuncia saída de Xabi Alonso, cotado no Real Madrid, ao fim da temporada

"Este clube, que demonstrou uma confiança excepcional em mim, mereceu muito conquistar o título do Campeonato Alemão pela primeira vez. Meus agradecimentos e admiração a todos que contribuíram para este triunfo, incluindo a vitória na Copa da Alemanha em Berlim", continuou. "O Bayer está pronto para o futuro. O caminho positivo continuará e estou entusiasmado em segui-lo."

Alonso é considerado um dos favoritos para assumir o Real Madrid na próxima temporada. O clube espanhol vive a iminente saída de Carlo Ancelotti, sonho de consumo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para treinar a seleção brasileira. Segundo o diário esportivo Marca, o "divórcio" será anunciado no domingo, após o clássico com o Barcelona, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol.

Ainda de acordo com o periódico, Xabi Alonso foi o escolhido pela diretoria do Real e vai assumir o comando da equipe merengue em 25 de maio. Seu primeiro desafio à frente do time seria justamente no Mundial de Clubes da Fifa, nos Estados Unidos. O treinador tem mais dois compromissos com o Leverkusen antes do fim da temporada.

Alonso é considerado um dos treinadores mais promissores da nova geração. Como jogador, foi um dos melhores volantes do futebol mundial nos anos 2000, acumulando passagens vitoriosas por Liverpool, Bayern de Munique e pelo próprio Real Madrid. Pela seleção da Espanha, venceu a Copa do Mundo de 2010 e foi bicampeão da Eurocopa, em 2008 e 2012.