Hulk retorna diante do Fluminense para dar paz ao Atlético-MG; Arana aprimora o físico

Poupado nos dois últimos jogos do Atlético-MG, o último na surpreendente derrota por 3 a 2 na casa do Deportes Iquique, pela Sul-Americana, quarta-feira, o atacante Hulk volta neste domingo, diante do Fluminense, no retorno do time à Arena MRV, agora com gramado artificial, para restabelecer a paz no clube. Descansado, o artilheiro vem trabalhando forte para os comandados de Cuca iniciarem embalo na temporada e acabarem com o alto número de gols perdidos.

Depois do triunfo apertado por 1 a 0 diante do Juventude, em Caxias do Sul, Cuca admitiu que esperava mais diante do Iquique e agora terá de se recuperar contra os cariocas, pelo Brasileirão, para acabar com os altos e baixos e a desconfiança da torcida.

"Fomos com um time mesclado, forte (ao Chile), para que a gente embalasse, pegasse mais confiança, e perdemos parte dessa confiança. Humildemente pedimos para que o torcedor nos apoie no domingo. Se a gente tem uma chance de vencer no retorno à Arena MRV, no gramado sintético, é com o apoio do torcedor", afirmou Cuca, após pedido de desculpas pelo revés no Chile.