Copa do Mundo feminina vai ter 48 seleções a partir de 2031

A Fifa anunciou, nesta sexta-feira, que o número de seleções que disputam a Copa do Mundo feminina vai subir de 32 para 48 a partir da edição de 2031 do torneio. A decisão segue o modelo que será aplicado a Mundial masculino, já em 2026, e foi tomada por unanimidade durante Conselho da entidade máxima do futebol.

A Copa feminina de 2027, que terá o Brasil como sede, será, portanto, a última disputada com 32 equipes. Com o novo formato, o torneio terá 12 grupos e o número total de partidas aumentará de 64 para 104. A sede de 2031 ainda não foi definida.

"Não se trata apenas de ter mais 16 equipes jogando na Copa do Mundo Feminina da Fifa, mas de dar os próximos passos em relação ao futebol feminino em geral, garantindo que mais associações-membro da Fifa tenham a oportunidade de se beneficiar do torneio para desenvolver suas estruturas de futebol feminino de um ponto de vista holístico", disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.