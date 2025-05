Antony cai no choro após o Betis garantir vaga na final da Liga Conferência: 'Vivendo um sonho'

Destaque no empate de 2 a 2 com a Fiorentina, Antony festejou muito a atuação decisiva que levou o Bétis a se garantir na final da Liga Conferência. O jogador revelado pelo São Paulo abriu o placar com um golaço de falta e, na prorrogação, deu a assistência para Ezzalzouli igualar o marcador no duelo. Emocionado, o atleta foi às lágrimas por seu desempenho.

"Minha família e eu sabemos o que passamos três ou quatro meses atrás para vivenciar esse momento. Estou vivendo um sonho. Chorei muito com minha mãe, minha mulher e meus irmãos pelas fases difíceis que superamos para aproveitar agora", afirmou o jogador ao canal "Movistar Liga de Campeones".

De jogador desacreditado e problemático no Manchester United a protagonista no conjunto espanhol. Essa foi a trajetória que ele escreveu ao se transferir do futebol inglês para a Espanha. Nesta campanha, foram oito gols e seis assistências que o transformaram em peça fundamental no elenco.