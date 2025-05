Alcaraz vence sérvio na estreia no Masters de Roma em seu retorno ao circuito

Há quase 20 dias sem jogar uma partida oficial, Carlos Alcaraz fez seu retorno ao circuito nesta sexta-feira. E não demonstrou sinais de falta de ritmo. O tenista espanhol superou o sérvio Dusan Lajovic com certa facilidade, pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h22min de confronto, no Masters 1000 de Roma, na Itália.

Alcaraz não jogava desde a final do ATP 500 de Barcelona, quando foi surpreendido pelo dinamarquês Holger Rune, no dia 20 de abril. Uma lesão muscular, que rendeu dores ao espanhol durante aquela decisão, tirou o número três do mundo do Masters de Madri, onde também poderia jogar diante da torcida.

A lesão gerou preocupação para os fãs do tenista, uma das estrelas atuais do circuito. Alcaraz é o atual campeão de Roland Garros, torneio que será disputado em Paris a partir do dia 25 e é o ponto culminante desta gira de saibro na Europa.