Internacional é superado pelo Atlético Nacional e cai para 3º no Grupo F da Libertadores

O Internacional saiu da zona de classificação para as oitavas de final da Copa Libertadores. Em duelo válido pela quarta rodada, o time gaúcho foi até Medellín, no Estádio Atanasio Girardot, e não fez um bom jogo, sendo superado pelo Atlético Nacional por 3 a 1, nesta quinta-feira, caindo para o terceiro lugar do Grupo F, considerado o da 'morte' na competição continental.

O time de Roger Machado foi ultrapassado justamente pelos colombianos, que chegaram a seis pontos, contra cinco dos brasileiros. Quem comemorou o resultado foi o Bahia, que mesmo com a derrota para o Nacional-URU, se manteve líder da chave, com sete pontos. Os uruguaios somam quatro e seguem vivos na competição.

Com o campo molhado e sob chuva, o Internacional não conseguiu impor seu jogo. Preso na marcação e com Alan Patrick apagado, pouco acionou seu ataque e explorou a velocidade de Wesley, deixando Valencia isolado entre os zagueiros. Além disso, era vítima frequente dos contra-ataques do Atlético Nacional, que teve mais posse e volume.