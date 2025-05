Atlético-MG e Fluminense perdem e fecham semana trágica de brasileiros na Sul-Americana

Fora de casa, o Atlético-MG saiu na frente do placar logo cedo, aos 10 minutos, quando Rubens aproveitou a falha da defesa do Iquique para marcar. O empate chileno veio ainda na primeira etapa, com Ramos. Na volta do intervalo, o Atlético-MG pagou caro pela desatenção e levou a virada, com gols de Ramos e Orellana. Bernard até tentou recolocar o time brasileiro de volta na partida, descontando no marcador, mas não conseguiu buscar pelo menos o empate no Chile.

Com o resultado, o Atlético-MG perdeu uma boa oportunidade de se isolar na liderança do Grupo H. O time manteve os 5 pontos e está empatado com o Caracas-VEN, que ainda não jogou na rodada. O Iquique aparece na terceira posição, com quatro pontos, enquanto o Cienciano-PER tem três.

Outro jogo que movimentou a quinta-feira foi pelo Grupo C, que complicou a vida do Corinthians. No estádio Centenário, no Uruguai, o Huracán abriu vantagem na liderança ao vencer por 3 a 1, de virada. Com o placar, os argentinos chegaram a 10 pontos, enquanto o América de Cali-COL é o segundo com seis. O time paulista é o terceiro, com cinco. Já os uruguaios, próximo adversário do Corinthians, ainda não pontuou.